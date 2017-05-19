Иск Минобороны на 5 млрд рублей к «дочке» АФК «Система» оставлен без движения

Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 15 июня иск Минобороны ко входящему в АФК «Система» частному оборонному холдингу «РТИ». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда, это сделано, поскольку министерство не представило все необходимые бумаги, в частности акт приемки работ от 2015 г.

Иск Минобороны связан с исполнением РТИ государственного контракта, заключенного в 2014 г. Сумма исковых требований превышает 4,9 млрд руб., следует из судебного решения.

Об иске Минобороны к «дочке» АФК стало известно в начале мая 2017 г., на сайте суда повод для иска не был назван. По данным источников «Ведомостей», у Минобороны возникли претензии к РТИ по контракту о создании Национального центра управления обороной (НЦУО). В ведомстве решили, что РТИ, который является генеральным подрядчиком по выполнению опытно-конструкторской работы для НЦУО, не выполнил в срок ряд предъявленных военными к заданию требований, в том числе к аппаратуре.

НЦУО расположен в реконструированном комплексе зданий Минобороны на Фрунзенской набережной, его функционирование показано в многочисленных телесюжетах. Центр позволяет управлять в реальном времени повседневной деятельностью структур Министерства обороны на всей территории страны и за рубежом. По словам источника в военном ведомстве, иск не означает, что НЦУО неработоспособен. Представители Минобороны и РТИ от комментариев воздержались.

ОАО «РТИ» выполняет функции головного исполнителя работ по созданию информационных средств воздушно-космической обороны наземного базирования и организации технической эксплуатации средств ракетно-космической обороны.