Министры сельского хозяйства 22 мая обсудят проблему поставок белорусских продуктов в Россию

Российский Минсельхоз подтвердил, что 22 мая руководитель ведомства Александр Ткачев встретится с министром сельского хозяйства Белоруссии Леонидом Зайцем для обсуждения поставок сельхозпродукции. Как передает ТАСС, это будет рабочая встреча.

С 19 мая вступили в силу ограничения Россельхознадзора на ввоз в Россию белорусской молочной продукции «высокого риска». Речь идет о сухом молоке, сыре и масле, произведенных Кобринским маслодельно-сыродельным заводом, Молодеченским молочным комбинатом, компанией «Новогрудские дары», Пружанским молочным комбинатом, Слуцким сыродельным комбинатом, а также о поставках сухой молочной сыворотки от «Бабушкиной крынки». Россельхознадзор ссылается на нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, показателей безопасности, а также повторное обнаржуение остатков антибиотиков в молочной продукции.

19 мая Леонид Заяц сообщил «БЕЛТА», что этот вопрос будет обсуждаться 22 мая в Москве. «Обсудим вопросы о снятии претензий и открытии доступа нашей продукции на российский рынок. Скажу одно: нет сегодня аргументов и нет фактов, которые могли бы препятствовать продвижению нашей продукции в России», - сказал он.

По словам министра, пока российский рынок закрыт для 12 белорусских молочных заводов и 7 мясокомбинатов, хотя обе страны входят в ЕврАзЭС и должны «соблюдать взаимные интересы друг друга». Первая проверка Россельхознадзора охватила 18 белорусских перерабатывающих предприятий, вторая - 12, по итогам обеих были высказаны замечания. «А ведь наши продукты питания, прежде всего молочные, хорошо узнаваемы и любимы во многих странах. Наш продукт - безопасный, экологически чистый», - сказал министр. Он напомнил, что белорусская сторона ужесточила ГОСТы по качеству продукции, что России ежегодно не хватает около 7 млн т молока, и здесь Минск «подставляет свое плечо».

Белорусская сторона уже определила для себя другие рынки, готова диверсифицировать экспорт и «поставлять продукцию тому потребителю, который в ней нуждается», сказал Заяц.