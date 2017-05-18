Россельхознадзор запретит молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии

Россельхознадзор с 19 мая вводит запрет на поставки молочной продукции с нескольких предприятий Белоруссии. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Россельхознадзор с 19 мая 2017 г. вводит временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) ряда предприятий», - говорится в сообщении. Причинами введения запрета являются неоднократные нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, нарушения показателей безопасности, повторные обнаружения наличия остатков антибиотиков в молочной продукции.

Запрет распространяется на молочную продукцию следующих предприятий: Кобринский маслодельно-сыродельный завод, молочная компания «Новогрудские дары», Пружанский молочный комбинат, Слуцкий сыродельный комбинат, Слуцкий сыродельный комбинат - Любанский филиал.