Кремль пообещал своевременно объявить в случае визита Путина в Париж

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию газеты «Коммерсантъ», сообщившей о предстоящем визите Владимира Путина в Париж 29 мая.

«Мы своевременно сделаем объявление», - сказал он ТАСС в ответ на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что визит Путина во Францию состоится 29 мая. По данным издания, поводом для визита станет открытие в резиденции французских королей в Версале выставки, посвященной Петру I.