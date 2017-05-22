СБ: Вашингтон обращался за разъяснениями о вмешательстве России в американские выборы

Представители американских спецслужб обращались к своим российским коллегам за разъяснениями относительно вмешательства России в президентскую кампанию в США. Об этом «Коммерсанту» рассказал заместитель секретаря Совета Безопасности Олег Храмов. По его словам, это произошло примерно за неделю до выборов, по линии двусторонних механизмов, созданных в 2013 г. в рамках пакета соглашений о мерах доверия в сфере ИКТ.

Ответ от России поступил в ноябре. Москва запросила у американских коллег дополнительную информацию, «поскольку данные, содержавшиеся в их первом обращении, были размытыми и в основном повторяли сообщения СМИ», пояснил Храмов. Российские спецслужбы «попросили партнеров дать конкретные IP-адреса, сигнатуры атак и так далее». Дополнительная информация поступила из США в начале 2017 г. на что Россией, по словам Храмова, также «был оперативно дан развернутый ответ».

Устроил ли Вашингтон российский ответ, неизвестно, но дополнительных запросов со стороны США, по словам Храмова, больше не поступало. Он пояснил, что в российском письме содержались «исчерпывающие ответы, в том числе технического плана» на конкретные вопросы. Из ответа следовало, что «Российская Федерация не вмешивается во внутренние дела других государств, включая, естественно, и их избирательные процессы. Есть примеры вмешательства некоторых стран в наши внутренние дела, но это уже другой вопрос».

Замсекретаря российского Совбеза также рассказал о целях законопроекта «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», находящегося на рассмотрении Госдумы. «Базовый принцип этого документа заключается в том, что собственники объектов критической инфраструктуры обязаны самостоятельно обеспечить их безопасность и нести за это ответственность». Государство обязуется «оказывать собственникам этих объектов максимальное содействие, включая информирование об актуальных угрозах информационной безопасности и поддержку разработки необходимых средств защиты». Собственники же «обязаны информировать уполномоченные ведомства о серьезных компьютерных инцидентах».

Российской государственной системе удалось избежать серьезного ущерба от вируса-вымогателя WannaCry. «Критическая информационная инфраструктура оказалась готовой противостоять масштабному распространению этого вируса», заявил Храмов. Ранее стало известно, что атакам вируса подверглись структуры МВД. В ведомстве исключили утечку информации и заверили, что серверные ресурсы ведомства не подверглись заражению благодаря использованию операционных систем и отечественных серверов с российским процессором «Эльбрус».