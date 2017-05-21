Вирусные атаки не привели к утечке служебной информации в МВД

Вирусные атаки на структуры МВД России расследуются с привлечением ФСБ, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в пресс-центре МВД.

«Утечка служебной информации с информационных ресурсов МВД России полностью исключена. В настоящее время информационные системы ведомства функционируют в штатном режиме», - сообщили в пресс-центре.

В заявлении также отмечается, что МВД России на плановой основе осуществляет переход на отечественные аппаратно-программные средства.

В МВД также заявили, что серверные ресурсы ведомства не подверглись заражению благодаря использованию операционных систем и отечественных серверов с российским процессором «Эльбрус».

12 мая в МВД была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. За несколько дней программа-вымогатель WannaCry заблокировала не менее 200 000 компьютеров в 150 странах. WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют «выкуп».