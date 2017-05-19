МЧС: атака вируса WannaCry не сказалась на работе ведомства

В МЧС сообщили, что вирус-вымогатель WannaCry атаковал отдельные компьютеры ведомства, однако это не сказалось на работе спасательных служб. «Атака была на отдельные компьютеры, информация на серверах в сохранности и не пострадала», – сообщил «Интерфаксу» представитель МЧС. По его словам, последствия атаки уже устранены.

Ранее информированный источник агентства сообщил, что от вируса пострадали серверы, обеспечивающие обмен информацией между административными службами. Атака, по его словам, коснулась в том числе серверов, расположенных в некоторых региональных центрах МЧС. Собеседник добавил, что часть пострадавших данных уже удалось восстановить.