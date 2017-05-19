ЦБ еще в апреле предупреждал банки о WannaCry

Несмотря на это, некоторые кредитные организации все же подверглись вирусной атаке

Несмотря на то что ЦБ еще в апреле 2017 г. предупреждал российские банки о шифровальщике WannaCry, некоторые кредитные организации все же подверглись его атаке. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении FinCERT — структуры ЦБ по борьбе с киберпреступностью. Но последствия были быстро устранены, уточняет FinCERT.

В пятницу Центробанк сообщил, что начинает публиковать на своем сайте информацию о киберрисках и кибератаках на финансовый сектор и будет рассказывать, как с ними бороться. Ранее сообщения FinCERT не были публичными.

FinCERT предупреждал банки, как выявлять рассылаемый по почте шифровальщик и как с ним бороться. В частности, FinCERT рассказывал, что нужно установить пакет обновлений безопасности для Windows-систем, выпущенный 14 марта. И все же 12 мая FinCERT зафиксировал атаку WannaCry, после чего повторил свое предупреждение.

В своем сообщении FinCERT не раскрывает названий банков, пострадавших от WannaCry. Атаку на свои системы ранее подтверждал Сбербанк.

12 мая вирус-вымогатель WannaCry по всему миру парализовал компьютеры, работающие на операционной системе Windows. Он шифровал файлы и требовал выкуп в $300 в биткоинах. К 16 мая киберпреступники сумели получить от своих жертв выкуп в биткоинах на общую сумму около $66 000. Однако превратить эти средства в традиционные деньги будет непросто, поскольку за движением биткоинов следит весь мир.

Атаку через день остановили: вредоносная программа обращалась к специальному домену, и, если тот не был зарегистрирован, вирус начинал действовать, говорилось в сообщении компании Group-IB. Исследователь из Великобритании такой домен зарегистрировал и массовая атака была остановлена, объясняет компания.

Среди тех, кто оказался атакован вирусом, — «Мегафон» и МВД, а также Renault и Nissan, FedEx, Telefonica и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация).