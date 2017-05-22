Песков назвал высказывания Маккейна хамскими

В Кремле назвали хамскими и не соответствующими статусу государственного деятеля США высказывания американского сенатора Джона Маккейна в адрес президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«До этого он [Дж. Маккейн] скатывался на оскорбления, но, наверное, первый раз на такие оскорбления - за гранью приличия и за гранью того тона, который приличествовал бы государственному деятелю, тем более такой страны, как США», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление американского сенатора.

Отвечая на вопрос о том, не повредит ли это высказывание восстановлению российско-американских отношений, Песков сказал: «Слава богу, этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США. Поэтому давайте не будем преувеличивать значение этих оскорбительных хамских выпадов и как-то увязывать их с двусторонними российско-американскими отношениями».

Ранее Маккейн в интервью американскому телеканалу Fox News назвал Лаврова «марионеткой бандита и убийцы», «пропагандистом и приспешником» Путина и заявил, что главе российского дипведомства нечего делать в Овальном кабинете, имея в виду встречу российского министра с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.