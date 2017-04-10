Маккейн увидел связь риторики Вашингтона с химической атакой в Сирии

Сенатор-республиканец Джон Маккейн допускает, что ответственность за химическую атаку в Сирии частично лежит на заявлениях администрации США. Как он заявил CBS News, некоторые заявления чиновников администрации Дональда Трампа могли воодушевить президента Сирии Башара Асада, который, по мнению сенатора, решил использовать химоружие против собственного народа в Идлибе. В конце марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в Турции, что судьбу Башара Асада будет решать сирийский народ. 31 марта постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что для Соединенных Штатов отстранение от власти Асада больше не является приоритетом. «Думаю, вероятно, эти заявления частично могли вызвать это (использование химоружия. – Ред.)», – сказал Маккейн. Администрация Барака Обамы настаивала, что Асад должен уйти, и поддерживала повстанцев, воюющих против правительственных войск, хотя в прошлом году приоритетом для США стали военные действия против «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

Маккейн не согласен с позицией госсекретаря США, который заявил, что необходимо сначала сосредоточиться на борьбе с ИГ, а потом уже заняться предполагаемой атакой Асада на население Сирии. Сенатор считает, что есть связь между ИГ и Асадом. «Мы возьмем Мосул. И мы возьмем Ракку, – сказал он. – И нам лучше разработать стратегии на предмет того, что дальше делать с этими городами после их взятия. Но эти вопросы не оторваны от проблем Башара Асада и "Аль-Каиды" (террористическая сеть, запрещена в России) и военных преступлений, которые совершаются». Он объяснил, что политика Асада вызывала раскол среди сирийского населения и позволила подняться ИГ и «Аль-Каиде». И Маккейн убежден, что США могут заняться всеми этими проблемами одновременно.