Песков: Поддержка Россией Асада не является безоговорочной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивает, что поддержка режима сирийского лидера Башара Асада со стороны Москвы «не является безоговорочной, как и все в современном мире». Это заявление он сделал в интервью агентству Associated Press после того как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Москве задуматься, стоит ли поддерживать Асада, которого Запад обвиняет в применении химического оружия в провинции Идлиб.

Кремлевский спикер уточнил, что некорректно полагать, будто «Москва может потребовать от мистера Асада делать то, что, что ей нужно». Президента Сирии в Москве воспринимают как «единственную силу, способную противостоять террористам».

Применение химического оружия Песков расценивает как «весьма трагичный» факт. При этом Россия ожидает проведения полного международного расследования до того как резолюция СБ ООН по этому вопросу будет вынесена на голосование.

В результате химической атаки с воздуха в провинции Идлиб 4 апреля погибли не менее 70 человек, в том числе дети, пострадали порядка 100 человек. Симптомы отравления людей указывали на применение нервно-паралитических компонентов типа газа зарин. Позже минздрав Турции подтвредил его наличие в тканях тел погибших. Власти Сирии назвали атаку провокацией боевиков,