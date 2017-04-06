ОЗХО начала расследование химической атаки в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила о начале расследования по делу о возможном применении химического оружия в сирийском Идлибе, сообщают в четверг западные СМИ.

По их информации, ОЗХО «установила контакты с сирийскими властями и запросила информацию относительно сообщений о применении химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун».

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. Сегодня в vинздраве Турции сообщили, что экспертиза жертв химической атаки выявила отравление нервно-паралитическим газом зарин.

В Анкаре настаивают на том, что атаку совершили сирийские правительственные войска. Оппозиционеры также возложили ответственность за эту атаку на правительственные войска Сирии. В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что боеприпасы были выпущены с самолетов правительства Сирии или российских бортов.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химическую атаку на президента страны Башара Асада и заявил, что это стало следствием неверных решений прежней администрации США.

В Дамаске обвинения в атаке отвергли. В Минобороны России заявили, что сирийская авиация нанесла удар в районе Хан-Шейхун по складу боеприпасов террористов, где находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами.