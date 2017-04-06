Трамп считает недопустимым применение химического оружия в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не потерпит использования химического оружия в Сирии. Он не стал пояснять, какие именно действия намерен предпринять Вашингтон. Трамп заявил, что его ужасают мысли о «невинных детях, невинных младенцах», которые погибли от ядовитого газа.

«Мое отношение к Сирии и (президенту Башару) Асаду очень сильно изменилось», — передает The New York Times слова Трампа, отмечая, что всего несколько дней назад президент говорил, что «глупо» пытаться свергнуть Асада.

Ранее Трамп возложил ответственность за предполагаемую химическую атаку в Сирии на Асада. По его мнению, предполагаемое использование химического оружия в Сирии представляет собой злодеяние, превосходящее множество «границ».