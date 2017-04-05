Трамп изменил отношение к Асаду после сообщений о возможной химической атаке

Президент США Дональд Трамп заявил, что изменил отношение к президенту Сирии Башару Асаду после поступивших сообщений о возможном применении химического оружия накануне. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом Доме после встречи с королем Иордании Абдаллой II в среду, 5 апреля.

«То, что произошло вчера (предполагаемая химическая атака), для меня совершенно неприемлемо», - отметил президент США.

Ранее Трамп возложил ответственность за предполагаемую химическую атаку в Сирии на Асада. По его мнению, предполагаемое использование химического оружия в Сирии представляет собой злодеяние, превосходящее множество «границ».

Отвечая на вопрос журналистов о том, как Трамп собирается реагировать на эту атаку, он ответил: «Вы увидите».

До этого в СМИ появлялись сообщения об атаке в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 72 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за это на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.