Трамп думает о военной операции в Сирии – CNN

Президент США Дональд Трамп сказал нескольким членам конгресса, что думает о военной операции в Сирии в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля, сообщило CNN со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговоров.

По этим данным, Трамп еще не принял решения, однако обсуждает варианты ответа с министром обороны Джеймсом Мэттисом, известным сторонником твердой линии на Ближнем Востоке и в отношении России. У Пентагона давно есть разработанные планы удара по производствам химического оружия Сирии, пишет CNN, и администрация президента США о них осведомлена.

Накануне Трамп заявил, что газовая атака в Сирии резко изменила его отношение к президенту Турции Башару Асаду, который «перешел все красные линии». Но он пока не сказал, какой будет реакция США.

По сообщениям СМИ, в химической атаке с воздуха в районе города Хан-Шейхун 4 апреля погибли не менее 70 человек, в том числе дети, пострадали порядка 100 человек. Симптомы отравления людей указывали на применение нервно-паралитических компонентов типа газа зарин, сегодня минздрав Турции при вскрытии тел погибших подтвердил наличие зарина в тканях. Власти Сирии назвали атаку провокацией боевиков, российское Минобороны рассказало, что в жертвах и отравлениях виноваты сами боевики: удар сирийских ВВС разрушил их арсенал с химическим оружием. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал недопустимым применение химического оружия в Сирии, призвав к взвешенной оценке произошедшего.