Медведев: «машина власти» США сломала Трампа за 2,5 месяца

Администрация президента США Дональда Трампа, авторизовав ракетную атаку по Сирии, доказала несамостоятельность и зависимость от вашингтонского истеблишмента: «существующая машина власти» сломала предвыборные установки Трампа за два с половиной месяца, написал в своем Facebook премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Остатки предвыборного тумана рассеялись, - пишет премьер. - Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом - [запрещенным в России] ИГИЛ администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США. На грани боевых столкновений с Россией».

По мнению Медведева, ракетный удар выходит за пределы приличия, за которыми - «абсолютное недоверие». «Что совсем печально для наших вконец испорченных отношений. И, конечно, отрадно для террористов», - написал российский премьер.

Сегодня США нанесли ракетные удары по военным объектам в Сирии. Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что удар по аэродрому в Сирии, с которого была проведена химическая атака, отвечает «жизненно важным интересам нацбезопасности» Америки.

Накануне атаки Трамп заявил, что изменил отношение к президенту Сирии Башару Асаду после поступивших сообщений о применении химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, в результате которого погибло не менее 85 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за это на сирийское правительство, а Дамаск – на оппозицию, по версии Минобороны России, сирийские ВВС разбомбили фабрику оппозиции по производству химоружия.