Для экс-директора ФСИН Реймера запросили 9 лет колонии

Прокуратура запросила для бывшего директора ФСИН Александра Реймера, обвиняемого в хищении 2,7 млрд руб. при закупке электронных браслетов, 9 лет колонии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Реймер, его бывший заместитель Николай Криволапов, а также директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» (ФГУП ЦИТОС) Виктор Определенов обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Однако сегодня гособвинение исключило статью о злоупотреблении полномочиями из дела Реймера.

В рамках этого дела государством в лице ФСИН заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 2,7 млрд руб.

По версии следствия, в 2010-2012 гг. обвиняемые мошенническим путем похитили из государственной казны бюджетные средства, выделенные ФСИН для обеспечения ведомства электронными браслетами. Участники группы, считает следствие, разработали схему, согласно которой подконтрольное им предприятие ФГУП ЦИТОС, с которым были заключены госконтракты на более чем 3,3 млрд руб., реализовывало электронные браслеты по завышенным в несколько раз ценам, несмотря на то что не имело производственного оборудования, зданий, сооружений для размещения производственных мощностей для законченного цикла производства устройств.

В результате на счетах самарского филиала предприятия оказалось более 2 млрд руб., из них 1,2 млрд руб. было похищено. Как полагает следствие, более 140 млн руб. обналиченных денежных средств получил лично Реймер в своем служебном кабинете от одного из соучастников - Николая Мартынова, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Александр Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 г.