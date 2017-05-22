Бизнесмена Криваша, обвиняемого в даче взятки Маркелову, объявили в международный розыск

Учредитель фабрики «Акашевская» в Марий Эл Николай Криваш объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки Леониду Маркелову в бытность последнего главой республики.

Адвокат Криваша Игорь Трунов в ходе заседания суда в понедельник заявил, что его подзащитный находится в больнице Тель-Авива, где проходит реабилитацию после операции. «Надлежащие документы, подтверждающие, что Криваш по уважительной причине не явился в суд, имеются в материалах дела», - сказал он.

По версии следствия, Маркелов получил через доверенное лицо - директора ООО «Телекомпания 12 Регион» Наталию Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Криваша в качестве взятки более 235 млн руб. за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.