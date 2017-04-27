Басманный суд арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл Маркелова

Басманный суд Москвы арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в 235 млн руб., сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Помимо собственности самого Маркелова обеспечительные меры также наложены на земельный участок и здание в Марий Эл, принадлежащие предполагаемой сообщнице бывшего губернатора Наталье Кожановой.

Накануне адвокат бывшего губернатора Сергей Севрук рассказал, что обеспечительный арест наложен на три квартиры Маркелова – одну в Москве и две в Йошкар-Оле, а также на две квартиры, принадлежащие его мачехе.

По словам Царевой, Мосгорсуд 10 мая рассмотрит апелляционную жалобу защиты Маркелова на арест экс-главы региона. В этот же день будет рассмотрена жалоба на арест Кожановой.

6 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Марий Эл». По его словам, Маркелов «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы». 13 апреля экс-главу республики задержали и на следующий день этапировали в Москву. По версии следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашевская» более 235 млн руб. за покровительство и содействие в получении господдержки. 14 апреля Басманный суд арестовал Маркелова до 12 июня. Обвинение предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки»).

В суде Маркелов отверг обвинение в получении взятки. «Я не признаю вины. На самом деле я не имею отношения к получению денег за продажу акций, о которых шла речь», – сказал он. По словам Маркелова, после ухода с должности губернатора он собирался продолжить политическую деятельность.

Региональные СМИ писали, что при обысках в доме Маркелова были изъяты рукописи Николая Карамзина, прижизненное издание стихов А. С. Пушкина с личным автографом, произведения искусства Боттичелли и Рафаэля. «Мне ничего об этом не известно. При самом обыске меня не было, следователь ничего мне об этом не говорил», – комментировал эту информацию адвокат Алексей Дудник.