Обыски у Серебренникова проводятся по делу о хищении в 2014 году – СК

Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 г., выделенных АНО «Седьмая студия».

«На основании материалов оперативных служб следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве в рамках возбужденного уголовного дела по факту хищения в 2014 г. бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия", – приводит ТАСС слова Ивановой.

«Седьмая студия» – театральная труппа, созданная режиссером Кириллом Серебренниковым в 2012 г. на основе собственного актерско-режиссерского курса в школе-студии МХАТ.