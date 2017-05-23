В квартире режиссера Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центре» проходят обыски

Следователи работают по делу о хищениях в департаменте культуры Москвы

У режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова проводится обыск, сообщила в Facebook правозащитник Ольга Романова. РБК сообщает, что следственные действия в квартире Серебренникова проходят с 9 часов утра.

Правозащитница Зоя Светова рассказала телеканалу «Дождь», что в «Гоголь-центр» пришли сотрудники ОМОНа. По данным «Интерфакса», вход в здание «Гоголь-центра» на 12.00 мск закрыт для посторонних, на проходной у служебного входа стоят мужчины в «балаклавах» и темной форме с нашивкой «ФСБ».

Источник «Интерфакса» сообщил, что Серебренников является свидетелем по делу о миллионной растрате денег театра. Представитель правозащитной организации «Русь сидящая», защитник Серебренникова Алексей Федяров сообщил, что режиссер не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого. И подтвердил факт проведения обыска в квартире Серебренникова.

Представители правоохранительных органов не отвечают на телефонные звонки. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, обыск ведется по уголовному делу, возбужденному СКР по статье 160 УК (растрата).

По словам собеседника «Интерфакса», дело заведено по факту хищений финансовых средств неустановленными чиновниками департамента культуры Москвы. «По предварительным данным, речь идет о растрате многих миллионов долларов, а сумма ущерба по эпизоду, связанному с "Гоголь-центром", оценивается в $35 млн», – цитирует его агентство.

Источник РБК сообщает, что обыск проводят по делу о хищении в особо крупном размере, в котором фигурирует ущерб на сумму чуть больше 1 млн руб. Собеседник издания уточняет, что обыск проводят сотрудники Следственного комитета России (СКР) под прикрытием Федеральной службы безопасности (ФСБ). Источник РБК добавляет, что в ближайшее время начнется допрос Серебренникова.

Знакомый с ситуацией источник ТАСС подтвердил, что расследование связано с хищением средств, добавив, что задержанных по делу пока нет.

Полиция или следственные органы пока не подтверждают информацию.