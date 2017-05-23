Кремль призвал не политизировать обыски в «Гоголь-центре»

Обыски у режиссера Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им «Гоголь-центре» не стоит политизировать: здесь нет ни политики, ни творчества, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, [президент Путин] не поставлен [в известность], потому что это не дело Кремля. Здесь не нужно ничего политизировать, здесь нет повода для того, чтобы каким-то образом информировали Кремль», – сказал Песков.

По его словам, «речь идет о подозрении в хищении бюджетных средств», о чем ранее и сообщал СК. «Никакой ни политики, ни творчества - ничего там нет, поэтому нет никакого повода для того, чтобы информировать Кремль», - добавил пресс-секретарь Путина.

Сегодня СКР сообщил, что обыски в рамках уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере проводятся по месту жительства и работы Кирилла Серебренникова.

«По версии следствия, пока не установленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» с 2011 по 2014 г. были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн руб.», - пишет СКР. Деньги были выделены «Седьмой студии» правительством на развитие и популяризацию искусства, круг лиц, причастных к хищению, устанавливается. По данным «Интерфакса», Серебренников проходит по делу как свидетель.