Обыски у режиссера Серебренникова могут быть связаны с расследованием растраты – «Интерфакс»

Следователи проводят обыски в московской квартире и на работе художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова в рамках расследования махинаций прошлых лет с денежными средствами «Гоголь-центра». Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

Собеседник уточнил, что обыски проводятся в рамках возбужденного в 2015 г. уголовного дела по статье 160 Уголовного кодекса РФ (растрата).

По его словам, дело было возбуждено по факту хищений неустановленными чиновниками департамента культуры Москвы финансовых средств.

«По предварительным данным, речь идет о растрате многих миллионов долларов, а сумма ущерба по эпизоду, связанному с "Гоголь-центром", оценивается в $35 млн», – сказал источник.

«Интерфакс» пока не располагает подтверждением этой информации от представителей правоохранительных органов и самого Серебренникова.