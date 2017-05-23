Серебренников проходит по делу «Гоголь-центра» как свидетель – «Интерфакс»

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников проходит по делу о растрате в театре как свидетель, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. «Серебренников привлечен в качестве свидетеля», – сказал собеседник агентства.

Представитель правозащитной организации «Русь сидящая», защитник Серебренникова Алексей Федяров сообщил агентству, что худрук не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого. Федяров подтвердил факт обыска в квартире Серебренникова.

Сегодня следователи проводят обыски в московской квартире и в «Гоголь-центре» по возбужденному в 2015 г. уголовному делу по статье 160 УК (растрата) в отношении неустановленных чиновников департамента культуры Москвы. Источники в правоохранительных органах называли сумму ущерба по эпизоду, связанному с «Гоголь-центром», в $35 млн.