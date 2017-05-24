Нижегородская дума приняла отставку главы города Карнилина

Сегодня депутаты городской Думы Нижнего Новгорода приняли отставку главы города Ивана Карнилина 31 голосом «за» при 4 «против» и двоих воздержавшихся, сообщил ресурс «НТА-Приволжье». Полномочия Ивана Карнилина в качестве главы города и председателя Думы официально прекращены.

Временно исполняющим обязанности главы Нижнего Новгорода избрана бывший заместитель Карнилина Елизавета Солонченко.

Накануне Карнилин заявил, что уходит по собственному желанию, сославшись на возраст (60 лет) и большой стаж пребывания на госслужбе. Оппозиционер Алексей Навальный связал отставку главы Нижнего Новгорода с расследованием ФБК о квартирах его жены в Майами.