Гатилов назвал кандидата на должность постпреда России при ООН

Кандидатура замглавы МИД России Василия Небензи будет представлена на должность постпреда России при ООН. О этом сообщил замминистра иностранных дел Геннадий Гатилов. Кандидатура Небензи будет представлена на заседании комитета Госдумы по международным делам.

Москва рассчитывает, что Василий Небензя поедет в Нью-Йорк в качестве постпреда России при ООН уже летом, добавил Гатилов. «Будем надеяться, что этот процесс завершится в скором времени», — сказал он.

О том, что новым постпредом России при ООН, скорее всего, станет Василий Небензя, ранее писали «Ведомости».

Предыдущий постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 г. он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.