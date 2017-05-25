СКР просит об аресте бывшего руководителя и главного бухгалтера «Седьмой студии»

Следствие просит отправить под арест бывшего руководителя и главного бухгалтера основанной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии», которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

23 мая СКР провел обыски у нескольких лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя «Седьмой студии» Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленные лица из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 г. похитили бюджетные средства в размере около 200 млн руб., выделенные на развитие и популяризацию искусства.

24 мая сообщалось, что в рамках дела задержаны экс-глава «Седьмой студии» Юрий Итин и главный бухгалтер организации Нина Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере