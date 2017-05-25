В Госдуме одобрили кандидатуру Небензи на должность постпреда России при ООН

Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замминистра иностранных дел России Василия Небензи на должность постоянного представителя России при ООН.

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в комитете в связи с прошедшим 25 мая обсуждением кандидатуры Небензи на этот пост. От МИДа депутатам его представил замминистра Геннадий Гатилов.

Небензе 55 лет, он находится на дипломатический работе с 1983 г., замминистра иностранных дел России - с 2013 г.

Ранее постпредом РФ при ООН был Виталий Чуркин; он скончался в феврале этого года.