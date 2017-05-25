Пучков вылетел в Ставропольский край, где складывается сложная ситуация с паводками

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ставропольский край, чтобы контролировать процесс ликвидации последствий паводка, вызванного ливнями, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков после завершения работы в Красноярском крае, где стабилизировалась ситуация с пожарами, вылетел в Ставропольский край для контроля за ликвидацией последствий паводка и оказанием помощи пострадавшим», - заявил представитель МЧС.

В результате сильных дождей подтопленными оказались 377 жилых домов, в которых проживают 1109 человек. От паводка пострадали 19 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях Ставропольского края. В превентивных целях отселены 803 человека, в том числе 200 детей.