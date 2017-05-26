Большинство американцев видят в России врага – опрос Fox News

Россию считают врагом США 64% американских респондентов, опрошенных телеканалом Fox News. Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие более 1000 человек.

Самый яркий образ врага для американцев представляет Северная Корея, в ее недружественности убеждены 93% опрошенных, за ней следует Иран – 80% и Сирия – 76%. Россия в этом рейтинге занимает четвертое место.

Симпатии к России у рядовых американцев были достаточно сильны в 2013 г., когда к «друзьям» ее относили 47% и лишь 40% считали ее врагом. Однако события на Украине и присоединение Крыма в 2014 г. испортили представления американцев о России.