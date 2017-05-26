Суд Великобритании заочно арестовал российского следователя по делу Магнитского

Высокий суд Великобритании заочно арестовал бывшего следователя МВД России по делу Сергея Магнитского Павла Карпова за невыполнение решения суда о выплате компенсации в размере 650 000 фунтов стерлингов фонду Hermitage Capital и неуважение к суду. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение проекта «Law and order in Russia».

В тексте отмечается, что ордер на арест был выдан после того, как Карпов нарушил вынесенное судом решение о выплате 650 000 фунтов стерлингов компенсации судебных издержек фонду Hermitage Capital по делу о защите чести и достоинства в 2013 г.

По словам Уильяма Браудера - главы фонда «Справедливость для Сергея Магнитского», этот ордер означает, что Карпов будет арестован, как только ступит на землю Великобритании.

Карпов, комментируя решение суда, заявил «Интерфаксу»: «Это очередное проявление процессуального бессилия Браудера (сооснователь Hermitage Capital Уильям Браудер), он требует деньги за судебный процесс, участвовать в котором он сам отказался, побоявшись претерпеть фиаско».

«Браудер не смог в лондонском суде доказать основное обвинение в убийстве Магнитского, на котором строится вся его международная антироссийская клеветническая кампания», - сказал бывший полицейский.

Он напомнил, что четыре года назад Тверской суд приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за мошеннические схемы, Мещанский суд признал все его слова в отношении Карпова клеветой и в дальнейшем Мосгорсуд вынес решение о взыскании с него и его коллег 8 млн руб. в пользу экс-следователя, «а теперь и с треском проигранный многолетний процесс в США в отношении компании "Превезон"».

16 ноября 2009 г. в московском следственном изоляторе умер сотрудник инвестфонда Hermitage Capital, партнер британской юридической фирмы Firestone Duncan Ltd. Сергей Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Коллеги Магнитского - Браудер и глава Firestone Джемисон Файерстоун - заявили тогда, что Магнитский был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД, в том числе Карпов.

В 2012 г. президент США Барак Обама подписал так называемый «закон Магнитского». Закон предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского и к другим нарушениям прав человека. В список включен и Карпов.

11 июля 2013 г. Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн руб. В этом же преступлении суд признал виновным и покойного Магнитского. Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск.