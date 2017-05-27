Следователи проводят проверку по факту задержания ребенка в Москве

Московское управление Следственного комитета России проводит проверку по факту задержания ребенка в центре Москвы. В пятницу вечером сотрудники полиции доставили в отделение девятилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок находился один в вечернее время в районе Арбата.

«Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников полиции, а также примет решение о направлении административного материала в отношении родителей», — говорится в сообщении СУ СКР по Москве.

Также следователи изучают видеозапись, на которой видно, как женщина пыталась помешать сотрудникам полиции увезти ребенка.

Ранее сообщалось, что мальчика отпустили, его отцу принесли извинения. МВД также проводит по данному факту проверку. Разобраться в ситуации обещала и уполномоченная при президенте по правам ребенка в России Анна Кузнецова.