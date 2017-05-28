Пентагон: Трамп открыт для обсуждения соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп открыт для обсуждения различных позиций, связанных с Парижским соглашением по климату. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Безусловно, идет дискуссия относительно нашей политики по этому вопросу», — сказал Мэттис в интервью CBS News. Он отметил, что «присутствовал на некоторых обсуждениях в Брюсселе, где поднималась тема климата».

Накануне Трамп заявил, что пока не принял решение по соглашению. «Я приму окончательное решение о Парижском соглашении на следующей неделе!» — написал он в Twitter.