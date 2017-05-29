Путин прибыл во Францию

Президент Путин прилетел во Францию, где он должен встретиться с новым президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщает «Интерфакс». Переговоры пройдут в Версале. Поводом для визита названо открытие в Версале выставки, посвященной Петру I и 300-летию установления дипломатических отношений между Францией и Россией.

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президенты в первую очередь обсудят двусторонние отношения. «Вы знаете, что очень много свернутых механизмов сотрудничества и взаимодействия. Вместе с тем существует очевидная потребность в более тесной координации», - сказал он. Также он отметил важность темы борьбы с терроризмом, которая является неотъемлемой частью всех переговоров.

В октябре 2016 г. Путин собирался с визитом в Париж для обсуждения с президентом Франсуа Олландом ситуации в Сирии и на Украине и для присутствия на церемонии открытия российского духовно-культурного центра в столице Франции. По инициативе Олланда встреча была отменена, Путин во Францию не поехал, а культурный центр в Париже открывал министр культуры Владимир Мединский. Как сообщает «Интерфакс», в завершение блиц-визита Путин намерен посетить этот центр.

«В первые дни вступления в должность Эммануэль Макрон провел и проводит активные контакты, прежде всего, с западными партнерами. Тут и визит в Германию, и саммиты НАТО и "семерки". То есть западных лидеров он уже узнал, теперь познакомится с нашим президентом. В этом контексте встреча очень важна как для российской стороны, так и для французской», - сказал ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Предполагается, что главы государств обсудят в Версале события в Сирии и на Украине, а также в Ливии, проблему КНДР и вопросы сотрудничества России и Евросоюза.