Макрон: у меня будет требовательный диалог с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал российскому коллеге Владимиру Путину «требовательный диалог». «У меня будет требовательный диалог с Россией, но это будет диалог. У нас будет обсуждение», — сказал Макрон.

Он считает, что с Россией необходимо обсуждать некоторые международные темы, в частности ситуацию в Сирии.

Французский лидер также отметил, что будет обсуждать с Путиным украинскую проблему «без каких-либо уступок». Макрон считает, что необходимо как можно скорее провести встречу «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).

Как сообщалось ранее, Эммануэль Макрон 29 мая примет Владимира Путина в Версальском дворце.