Работу Макрона за три дня на посту президента страны одобрили 45% французов

Рейтинг доверия французов к новому президенту страны Эммануэлю Макрону ниже, чем у его предшественников в первые дни после их вступления в должность главы государства в разные годы, свидетельствуют результаты опроса компании Elabe.

Так, лишь 45% респондентов положительно оценивают его деятельность. Отмечается, что этот показатель ниже, чем рейтинги доверия Франсуа Олланда и Николя Саркози после того, как они в разные годы становились главами государства.

Например, в мае 2012 г. после избрания на пост президента Франции деятельность Олланда одобряли 58% французов. Рейтинг доверия Саркози спустя несколько недель после его избрания в 2007 г. составлял 59%.

Между тем, чуть больше трети французов (36%) одобряют деятельность нового премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.