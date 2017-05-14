Макрон вступил в должность президента Франции

Эмманюэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. На торжественной церемонии в Елисейском дворце Макрон пообещал французам вернуть им уверенность в себе и обеспечить надежную защиту.

«Мой мандат будет руководствоваться двумя потребностями. Вернуть французам уверенность в себе. Это будет медленная, необходимая работа. Я убежден, что возможности Франции не ослабеют... Французы будут лучше защищены», — сказал Макрон.

Новый президент считает, что «мир и Европа как никогда нуждаются во Франции». «Весь мир будет следить за словами Франции. Мы вместе покажем пример народа, который умеет отстаивать свои принципы: демократия и республика», — отметил Макрон.

Перед церемонией инаугурации Макрон встретился в Елисейском дворце со своим предшественником на посту президента Франции Франсуа Олландом. Вместо запланированных 20-30 мин. переговоры продлились более часа.

СМИ уже сообщают о первых назначениях в команде Макрона. Так, новым генеральным секретарем Елисейского дворца станет 44-летний Алекси Колер. 64-летний Патрик Строда станет руководителем аппарата президента.