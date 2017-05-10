Демократия

Французские выборы помогут борьбе с российскими популистами

Эксперты «Минченко консалтинг» изучили победный опыт Эммануэля Макрона
Французские выборы помогут борьбе с российскими популистами
Французские выборы помогут борьбе с российскими популистами
Christophe Ena / AP

Кампания по выборам президента Франции позволила выработать политтехнологическую формулу победы над кандидатами-популистами, которую можно применить и в России. К такому выводу пришли авторы доклада «Технологические уроки выборов президента Франции для России», публикуемого в четверг холдингом «Минченко консалтинг». В период с октября 2016 г. по май 2017 г. авторы доклада поговорили с 50 экспертами, в том числе сотрудниками штабов кандидатов, и сделали ряд глубинных интервью.

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Победить на выборах кандидат может только при условии консенсуса большей части элиты, балансировки ресурсов оппонентов и готовности нового лидера работать над собой, полагают эксперты «Минченко консалтинг». «Изучение опыта реагирования на репутационные атаки французских политиков дает нам замечательные примеры того, как надо и как не надо на них отвечать», - говорится в докладе. Например, негибкая и агрессивная позиция кандидата «Республиканцев» Франсуа Фийона в ответ на обвинения в создании фейковых рабочих мест для членов его семьи похожа на поведение российских чиновников в аналогичных ситуациях и привела к обвалу его рейтинга. И наоборот, активность победителя выборов Эммануэля Макрона, понимание им своих потенциально слабых мест и заблаговременная их защита привели к высокой устойчивости его репутации, считают эксперты.

Среди важных политтехнологических приемов авторы доклада упоминают перехват у конкурентов популистской и антиистеблишментной повестки. Кроме того, важно использовать копирование и «отзеркаливание» методов ведения популистской кампании, вести активную работу в социальных сетях. Оппозиционный фронт нужно раздробить и не допускать его консолидации, а одновременно провести кастинг и выдвинуть на выборах «новые лица».

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Помимо этого, французские выборы показали, что требования к профессиональному уровню политиков в условиях новой информационной реальности резко возрастают. «В частности, в ходе дебатов во втором туре мы увидели отсутствие прогресса у Марин Ле Пен и очевидный рост коммуникативного мастерства Эммануэля Макрон», - отмечают авторы доклада и добавляют, что политики, как профессиональные спортсмены, должны постоянно быть в форме и тренировать свои коммуникативные навыки.

Проанализировали эксперты и техническую часть компании. Так, во время выборов, по их мнению, необходимо использование технологических новинок, возможностей интернет-сервисов и социальных сетей, а также сайтов кандидатов для агитации. В сфере Big Data, учитывая близость российского и французского законодательства о защите персональных данных, продуктивным будет использование опыта кампании Макрона с территориальным сегментированием электората, резюмируют авторы доклада.

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Эти рекомендации вполне реализуемы на практике при грамотном планировании, уверен президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его мнению, доклад поможет в борьбе с новыми популистами, но для президентских выборов 2018 года он не актуален. «Скорее он будет полезен для парламентских выборов 2021 года и для региональных 2017-го, потому что технологии реагирования на репутационные атаки актуальны уже сейчас», - поясняет он. Отвечая на вопрос «Ведомостей», применимы ли эти выводы в условиях «ручного управления» выборными кампаниями, Минченко признал, что это рекомендации в первую очередь для конкурентных избирательных кампаний. Но проблема в том, что часто выборы неожиданно становятся конкурентными, подчеркивает он: «Например, голосуют за кандидата, которого вообще не знают - такие случаи были на муниципальных выборах уже в этом году». При этом спрогнозировать конкурентность выборов невозможно, считает эксперт: «В том-то и интрига, что «брекзит-эффект» может возникнуть в любом регионе».

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Не все выводы доклада реализуемы в России, полагает политолог Алексей Макаркин: к примеру, перехват популистской и антиистеблишментной повестки возможен лишь частично - «когда, например, речь идет о мерах по ограничению миграции». Однако человек, который аккумулирует популистскую повестку, в России уже есть: Владимир Жириновский прекрасно работает с этой повесткой и справляется с раздраженным электоратом, напоминает эксперт. Правда, для копирования методов популистской кампании требуется кандидат, который идет к модернистским группам через социальные сети и интернет, а Жириновский обращается к другим электоральным группам, отмечает Макаркин. Дробление оппозиционного блока используется в России только по отношению к партиям, а не к кандидатам в президенты, продолжает эксперт: «Дробление есть, но оно не приводит к значимым результатам и драматических событий тут не происходит».

Единственная рекомендация авторов доклада, которая уже применяется в России, - это продвижение «Единой Россией» кандидатов, которые способны участвовать в дебатах и готовы к публичной политике, считает Макаркин: «Другое дело, что у нас невозможен Макрон, потому что у нас совсем другие правила игры. И если кто-то из игроков решит стать самостоятельным популистом, то на следующий день обнаружится, что он что-то украл, и на этом его карьера закончится». В России был «свой Макрон» — Борис Ельцин, человек другой по имиджу, но тоже из элиты, и допустить второго Бориса Николаевича у нас не хочет никто, резюмирует эксперт.

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