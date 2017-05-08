После выборов во Франции Макрона склоняют к «сожительству», а Ле Пен - к нормальности

Социалисты и правые «республиканцы» забудут, как они поддержали во втором туре Макрона против Ле Пен

Лидер политического движения «Вперед» Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре выборов на пост президента Франции, получив 66,10% голосов избирателей. За основного конкурента Макрона - лидера крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - проголосовали 33,90% французов. Явка составила 74,62%.

Впервые в истории современной Франции во второй тур не попал ни один из представителей двух традиционных партий – правой партии «Республиканцы» и социалистической партии. В этом отношении удача сопутствовала Макрону, у которого было намного больше возможностей расширить свой электорат за счет левых, центра и части правых, в то время как резервов у Ле Пен практически не было.

Победа Макрона временна, ведь через месяц во Франции пройдут выборы в парламент, на которых партии, чьи кандидаты не попали во второй тур, и, конечно, «Национальный фронт» сделают все, чтобы побить молодую партию нового президента, убежден исследователь университета Science Po Антуан Жарден. «Ле Пен взяла историческую высоту — за нее отдали голоса 11 млн французов, чего никогда даже близко не было, и она такой момент для увеличения своего представительства в парламенте упускать не хочет. Социалисты и правые «республиканцы» забудут, как они поддержали во втором туре Макрона против Ле Пен и используют все ресурсы, в том числе в местных администрациях, чтобы нанести удар по партии президента». Макрона спасает только раздробленность его противников: на левом фланге социалисты в непримиримых разногласиях с крайне левым Жаном-Люком Меланшоном, консерваторы на правом фланге также раздроблены. «Большинство французов не хотят и не собираются подкреплять Макрона большинством, поэтому и парламент у нас, скорее всего, будет фрагментированный».

Во французской политике есть феномен «сожительства», когда президент и премьер-министр принадлежат к разным партиям и оказываются равны по своему влиянию. Полтора десятилетия назад для устранения этого феномена, который парализовал политическую жизнь страны, внесли поправки в конституцию, после чего выборы парламента стали проводиться через месяц после президентских. Однако в этом году «сожительство» вернется, если партия Макрона не наберет большинства на выборах в июне.

Ле Пен еще во время предвыборной кампании начала переформатировать «Национальный фронт» для того, чтобы расширить свою электоральную базу, отмечает Жарден. Ей удалось получить 35% , а не 17%, как ее отцу 15 лет назад, за счет того, что она привлекала на свою сторону не только крайне правых, но и многих «синих воротничков» и не очень квалифицированных работников не из иммигрантской среды.

«Сейчас же в «Национальном фронте» идут ожесточенные дебаты: нужно ли им бить по рабочему классу при помощи экономики, поднимая вопросы невыгодности глобализации и международной торговли, или же перестроиться на более состоятельных консерваторов и привлечь их культурной повесткой через обсуждение миграции и ислама? Ле Пен даже планирует партию переименовать, правда, это лишит ее узнаваемого большинством избирателей бренда», - считает исследователь университета Science Po.