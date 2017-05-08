Международная жизнь

После выборов во Франции Макрона склоняют к «сожительству», а Ле Пен - к нормальности

Ведущие партии Франции готовятся к новым выборам, главной жертвой которых станет Макрон
Социалисты и правые «республиканцы» забудут, как они поддержали во втором туре Макрона против Ле Пен
Социалисты и правые «республиканцы» забудут, как они поддержали во втором туре Макрона против Ле Пен
Bob Edme / AP

Лидер политического движения «Вперед» Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре выборов на пост президента Франции, получив 66,10% голосов избирателей. За основного конкурента Макрона - лидера крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - проголосовали 33,90% французов. Явка составила 74,62%.

Впервые в истории современной Франции во второй тур не попал ни один из представителей двух традиционных партий – правой партии «Республиканцы» и социалистической партии. В этом отношении удача сопутствовала Макрону, у которого было намного больше возможностей расширить свой электорат за счет левых, центра и части правых, в то время как резервов у Ле Пен практически не было.

Макрон одержал победу на выборах президента Франции
Макрон одержал победу на выборах президента Франции
За бывшего министра экономики проголосовали 66,10% избирателей, за Марин Ле Пен – 33,90% французов

Победа Макрона временна, ведь через месяц во Франции пройдут выборы в парламент, на которых партии, чьи кандидаты не попали во второй тур, и, конечно, «Национальный фронт» сделают все, чтобы побить молодую партию нового президента, убежден исследователь университета Science Po Антуан Жарден. «Ле Пен взяла историческую высоту — за нее отдали голоса 11 млн французов, чего никогда даже близко не было, и она такой момент для увеличения своего представительства в парламенте упускать не хочет. Социалисты и правые «республиканцы» забудут, как они поддержали во втором туре Макрона против Ле Пен и используют все ресурсы, в том числе в местных администрациях, чтобы нанести удар по партии президента». Макрона спасает только раздробленность его противников: на левом фланге социалисты в непримиримых разногласиях с крайне левым Жаном-Люком Меланшоном, консерваторы на правом фланге также раздроблены. «Большинство французов не хотят и не собираются подкреплять Макрона большинством, поэтому и парламент у нас, скорее всего, будет фрагментированный».

Во французской политике есть феномен «сожительства», когда президент и премьер-министр принадлежат к разным партиям и оказываются равны по своему влиянию. Полтора десятилетия назад для устранения этого феномена, который парализовал политическую жизнь страны, внесли поправки в конституцию, после чего выборы парламента стали проводиться через месяц после президентских. Однако в этом году «сожительство» вернется, если партия Макрона не наберет большинства на выборах в июне.

В выборах убедительно победил Эммануэль Макрон, политик, о котором мало кто знал еще год назад
Неизбежный Макрон
Политолог Тимофей Бордачев об итогах президентских выборов во Франции

Ле Пен еще во время предвыборной кампании начала переформатировать «Национальный фронт» для того, чтобы расширить свою электоральную базу, отмечает Жарден. Ей удалось получить 35% , а не 17%, как ее отцу 15 лет назад, за счет того, что она привлекала на свою сторону не только крайне правых, но и многих «синих воротничков» и не очень квалифицированных работников не из иммигрантской среды.

«Сейчас же в «Национальном фронте» идут ожесточенные дебаты: нужно ли им бить по рабочему классу при помощи экономики, поднимая вопросы невыгодности глобализации и международной торговли, или же перестроиться на более состоятельных консерваторов и привлечь их культурной повесткой через обсуждение миграции и ислама? Ле Пен даже планирует партию переименовать, правда, это лишит ее узнаваемого большинством избирателей бренда», - считает исследователь университета Science Po.

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Лидер политического движения «На марше» Эмманюэль Макрон одержал победу во втором туре выборов на пост президента Франции. За его кандидатуру проголосовали 66,06% избирателей, передает Reuters со ссылкой на данные МВД республики
Philippe Wojazer / Reuters
Лидер политического движения «На марше» Эмманюэль Макрон одержал победу во втором туре выборов на пост президента Франции. За его кандидатуру проголосовали 66,06% избирателей, передает Reuters со ссылкой на данные МВД республики
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За основного конкурента Макрона - лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - проголосовали 33,94% французов. Таковы результаты подсчета 100% бюллетеней. За нее голоса отдали 10,6 млн французов
Charles Platiau / Reuters
За основного конкурента Макрона - лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - проголосовали 33,94% французов. Таковы результаты подсчета 100% бюллетеней. За нее голоса отдали 10,6 млн французов
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Общая явка во втором туре оценивается на уровне 74,62%. На фото сторонники Эмманюэля Макрона празднуют победу на площади у Лувра в Париже
Laurent Cipriani / AP
Общая явка во втором туре оценивается на уровне 74,62%. На фото сторонники Эмманюэля Макрона празднуют победу на площади у Лувра в Париже
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Как сообщает МВД республики, 6,33% избирателей (около 3 млн французов) не стали заполнять бюллетени, опустив их пустыми в урны. На фото группа поддержки Марин Ле Пен
Pascal Rossignol / Reuters
Как сообщает МВД республики, 6,33% избирателей (около 3 млн французов) не стали заполнять бюллетени, опустив их пустыми в урны. На фото группа поддержки Марин Ле Пен
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Второй тур выборов проходил во Франции в воскресенье 7 мая. Марин Ле Пен проиграла Макрону по результатам первого тура. Перед вторым туром она признала поражение и уже тогда поздравила соперника с победой, отмечает ТАСС
Michel Euler / AP
Второй тур выборов проходил во Франции в воскресенье 7 мая. Марин Ле Пен проиграла Макрону по результатам первого тура. Перед вторым туром она признала поражение и уже тогда поздравила соперника с победой, отмечает ТАСС
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Макрона по результатам выборов поздравили президенты Франции, Польши и США, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и другие
Philippe Laurenson / Reuters
Макрона по результатам выборов поздравили президенты Франции, Польши и США, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и другие
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В понедельник 8 мая Макрон теперь должен подать в отставку с поста председателя движения «На марше»
Christian Hartmann / Reuters
В понедельник 8 мая Макрон теперь должен подать в отставку с поста председателя движения «На марше»
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Приблизительно через неделю начнется официальная процедура передачи президентских полномочий. На фото избиратель Эмманюэля Макрона
Francois Mori / AP
Приблизительно через неделю начнется официальная процедура передачи президентских полномочий. На фото избиратель Эмманюэля Макрона
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Группа поддержки Марин Ле Пен
ALAIN JOCARD / AFP
Группа поддержки Марин Ле Пен
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