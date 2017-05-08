Макрон одержал победу на выборах президента Франции

За бывшего министра экономики проголосовали 66,06% избирателей, за Марин Ле Пен – 33,94% французов

Лидер политического движения «На марше» Эмманюэль Макрон одержал победу во втором туре выборов на пост президента Франции. За его кандидатуру проголосовали 66,06% избирателей, передает Reuters со ссылкой на данные МВД республики.

Всего за Макрона проголосовали 20,7 млн избирателей. За основного конкурента Макрона - лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - проголосовали 33,94% французов. Таковы результаты подсчета 100% бюллетеней. За нее голоса отдали 10,6 млн французов.

Общая явка во втором туре оценивается на уровне 74,62%. Как сообщает МВД республики, 6,33% избирателей (около 3 млн французов) не стали заполнять бюллетени, опустив их пустыми в урны. Помимо этого 2,24% бюллетеней (1,06 млн человек) недействительны, так как заполнены с нарушениями.

Второй тур выборов проходил во Франции в воскресенье 7 мая. Марин Ле Пен проиграла Макрону по результатам первого тура. Перед вторым туром она признала поражение и уже тогда поздравила соперника с победой, отмечает ТАСС. Макрона по результатам выборов также поздравили действующий президент Франции Франсуа Олланд, президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, председатель Евросовета Дональд Туск, руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и другие.

«Победа Макрона говорит о стремлении большинства французов сплотиться... объединиться ради движения Франции по пути прогресса и социальной справедливости», - заявил Олланд. По его словам, избиратели «подтвердили приверженность ЕС и открытость Франции окружающему миру».

В понедельник 8 мая Макрон должен подать в отставку с поста председателя движения «На марше». Приблизительно через неделю начнется официальная процедура передачи президентских полномочий.

Второй тур выборов проводился в условиях повышенных мер безопасности. Об инцидентах на избирательных участках не сообщалось.

Накануне хакеры взломали серверы штаба Макрона. Документы и фотографии с электронной почты были размещены на сайте WikiLeaks.