Международная жизнь

Макрон одержал победу на выборах президента Франции

За бывшего министра экономики проголосовали 66,06% избирателей, за Марин Ле Пен – 33,94% французов
Макрон одержал победу на выборах президента Франции
Макрон одержал победу на выборах президента Франции
Eric Feferberg / AP

Лидер политического движения «На марше» Эмманюэль Макрон одержал победу во втором туре выборов на пост президента Франции. За его кандидатуру проголосовали 66,06% избирателей, передает Reuters со ссылкой на данные МВД республики.

Всего за Макрона проголосовали 20,7 млн избирателей. За основного конкурента Макрона - лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - проголосовали 33,94% французов. Таковы результаты подсчета 100% бюллетеней. За нее голоса отдали 10,6 млн французов.

В выборах убедительно победил Эммануэль Макрон, политик, о котором мало кто знал еще год назад
Неизбежный Макрон
Политолог Тимофей Бордачев об итогах президентских выборов во Франции

Общая явка во втором туре оценивается на уровне 74,62%. Как сообщает МВД республики, 6,33% избирателей (около 3 млн французов) не стали заполнять бюллетени, опустив их пустыми в урны. Помимо этого 2,24% бюллетеней (1,06 млн человек) недействительны, так как заполнены с нарушениями.

Второй тур выборов проходил во Франции в воскресенье 7 мая. Марин Ле Пен проиграла Макрону по результатам первого тура. Перед вторым туром она признала поражение и уже тогда поздравила соперника с победой, отмечает ТАСС. Макрона по результатам выборов также поздравили действующий президент Франции Франсуа Олланд, президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, председатель Евросовета Дональд Туск, руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и другие.

«Победа Макрона говорит о стремлении большинства французов сплотиться... объединиться ради движения Франции по пути прогресса и социальной справедливости», - заявил Олланд. По его словам, избиратели «подтвердили приверженность ЕС и открытость Франции окружающему миру».

Макрон побеждает на выборах президента Франции

В понедельник 8 мая Макрон должен подать в отставку с поста председателя движения «На марше». Приблизительно через неделю начнется официальная процедура передачи президентских полномочий.

Второй тур выборов проводился в условиях повышенных мер безопасности. Об инцидентах на избирательных участках не сообщалось.

Накануне хакеры взломали серверы штаба Макрона. Документы и фотографии с электронной почты были размещены на сайте WikiLeaks.

Preloader gallery
Лидер политического движения «На марше» Эмманюэль Макрон одержал победу во втором туре выборов на пост президента Франции. За его кандидатуру проголосовали 66,06% избирателей, передает Reuters со ссылкой на данные МВД республики
Philippe Wojazer / Reuters
Лидер политического движения «На марше» Эмманюэль Макрон одержал победу во втором туре выборов на пост президента Франции. За его кандидатуру проголосовали 66,06% избирателей, передает Reuters со ссылкой на данные МВД республики
1/9
За основного конкурента Макрона - лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - проголосовали 33,94% французов. Таковы результаты подсчета 100% бюллетеней. За нее голоса отдали 10,6 млн французов
Charles Platiau / Reuters
За основного конкурента Макрона - лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - проголосовали 33,94% французов. Таковы результаты подсчета 100% бюллетеней. За нее голоса отдали 10,6 млн французов
2/9
Общая явка во втором туре оценивается на уровне 74,62%. На фото сторонники Эмманюэля Макрона празднуют победу на площади у Лувра в Париже
Laurent Cipriani / AP
Общая явка во втором туре оценивается на уровне 74,62%. На фото сторонники Эмманюэля Макрона празднуют победу на площади у Лувра в Париже
3/9
Как сообщает МВД республики, 6,33% избирателей (около 3 млн французов) не стали заполнять бюллетени, опустив их пустыми в урны. На фото группа поддержки Марин Ле Пен
Pascal Rossignol / Reuters
Как сообщает МВД республики, 6,33% избирателей (около 3 млн французов) не стали заполнять бюллетени, опустив их пустыми в урны. На фото группа поддержки Марин Ле Пен
4/9
Второй тур выборов проходил во Франции в воскресенье 7 мая. Марин Ле Пен проиграла Макрону по результатам первого тура. Перед вторым туром она признала поражение и уже тогда поздравила соперника с победой, отмечает ТАСС
Michel Euler / AP
Второй тур выборов проходил во Франции в воскресенье 7 мая. Марин Ле Пен проиграла Макрону по результатам первого тура. Перед вторым туром она признала поражение и уже тогда поздравила соперника с победой, отмечает ТАСС
5/9
Макрона по результатам выборов поздравили президенты Франции, Польши и США, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и другие
Philippe Laurenson / Reuters
Макрона по результатам выборов поздравили президенты Франции, Польши и США, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и другие
6/9
В понедельник 8 мая Макрон теперь должен подать в отставку с поста председателя движения «На марше»
Christian Hartmann / Reuters
В понедельник 8 мая Макрон теперь должен подать в отставку с поста председателя движения «На марше»
7/9
Приблизительно через неделю начнется официальная процедура передачи президентских полномочий. На фото избиратель Эмманюэля Макрона
Francois Mori / AP
Приблизительно через неделю начнется официальная процедура передачи президентских полномочий. На фото избиратель Эмманюэля Макрона
8/9
Группа поддержки Марин Ле Пен
ALAIN JOCARD / AFP
Группа поддержки Марин Ле Пен
9/9
Выбор редактора
Комментарии  ()
Lupus_
11:11 08.05.2017
Рискну спрогнозировать, что через год его рейтинг будет болтаться около 20%, а окончание каденции будет таким же бесславным, как и у Олланда.
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике