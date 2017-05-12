Le Monde назвала ответственных за утечку данных из штаба Макрона

За утечкой данных из штаба избранного президента Франции Эммануэля Макрона стоят американские неонацисты, пишет газета Le Monde со ссылкой на официальное расследование французских правоохранительных органов.

По данным издания, сайт nouveaumartel.com, на котором должны были появиться украденные материалы, находился на одном сервере с сайтом американских неонацистов dailystormer.com, созданным Эндрю Овернеймером (известен под псевдонимом weev).

Утечка данных из штабов Макрона произошла за два дня до второго тура президентских выборов во Франции. Из украденной хакерами переписки следует, что у Макрона якобы есть офшорный фонд.