Состоялся первый телефонный разговор Путина с Макроном

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля. Путин поздравил Макрона с официальным вступлением в должность и формированием нового правительства.

«Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах», — говорится в сообщении. Стороны договорились работать вместе по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом, а также взаимодействовать в рамках «нормандского формата» по урегулированию внутриукраинского кризиса.

Обсуждены также возможности предстоящих личных контактов, отметили в Кремле.