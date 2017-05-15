Меркель и Макрон составят «дорожную карту» для среднесрочной перспективы ЕС

Париж и Берлин намерены придать новую динамику двустороннему сотрудничеству — от совместной работы над европейскими внутренними темами до политики в области безопасности, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Конкретно мы говорили о трех больших темах, на которые продолжили говорить за обедом, по которым мы хотим сотрудничать. Во-первых, это актуальные европейские темы, которые мы хотим совместно обработать, это… новая европейская система предоставления убежища, это, конечно, взаимность в торговых отношениях… Во-вторых, мы договорились о новом развитии наших двусторонних отношений,… мы можем дать этому новую динамику, поэтому мы еще в июле проведем германо-французский совет министров после (парламентских) выборов во Франции, чтобы представить двусторонние проекты, которые могут придать новый толчок отношениям. И мы договорились, что составим, хотим составить "дорожную карту" для среднесрочной перспективы ЕС», — сказала Меркель.

Макрон, вступивший в воскресенье в должность президента Франции, приехал с первым визитом в Берлин, где встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.