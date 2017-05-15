Эмманюэль Макрон с первым визитом едет в Берлин

В воскресенье у Елисейского дворца появился новый хозяин – Эмманюэль Макрон вступил в должность президента Франции. Франсуа Олланд после всех церемоний и передачи кода от ядерного чемоданчика покинул резиденцию на своем скромном Peugeot. Макрон уже назначил главу своей администрации и главного внешнеполитического советника, а в первом коммюнике известил о поездке в понедельник в Берлин и встрече с Ангелой Меркель. В наших рядах прибыло, вздохнула с облечением канцлер после объявления результатов выборов. А, например, Венгрия и Польша побаиваются, что Макрон со своей версией Европы их еще дальше отодвинет.

А вот о чем будет разговаривать Макрон с Москвой, собирается ли сюда? За месяц до первого тура выборов во Франции в Москве помпезно принимали его главного конкурента – лидера крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен. Мадемуазель приветствовали и Вячеслав Володин, и лично Владимир Путин – этой чести удостаиваются лишь крайне избранные.

А что такого? Американцы же со всеми встречаются – чем мы хуже? Мы вообще за беспристрастность и в отличие от некоторых ни в чьи дела не лезем, твердили и МИД, и администрация. Инициатива исходила от Ле Пен, рассказал мне дипломат, работающий на европейском направлении. Социалистов, которые, к слову, оказались главными проигравшими на этих выборах, по старой памяти тоже приглашали, но они почему-то заехать забыли. А вот звали ли Макрона и почему не откликнулся – ответа на этот вопрос все старательно избегают.

Правда, не очень прогрессивно и дальновидно выглядит расчет, если он, конечно, был. Те немногие, кто приезжает по убеждению, решают исключительно свои задачи. Ле Пен, например, фото в Кремле могло помочь, помимо прочего, расширить свой электорат за счет избирателей правого консерватора Франсуа Фийона. Бывший фаворит гонки серьезно пострадал от предвыборного скандала, а для части консерваторов Россия и Путин на фоне беженцев, Сирии и всяких там ЛГБТ – форпост «нормальности».

А вот что от этого визита выиграл Кремль, не укрепил ли свой имидж друга сомнительных политических персонажей? А может, в этом был свой глубокий расчет? На следующих выборах, или еще через одни, или еще через двое выиграет Ле Пен, а мы тут как тут! Правда, в самом «Национальном фронте» после проигрыша идет активный пересмотр стратегии, и если Ле Пен сместится ближе к политическому центру, то и Москва для нее в своей привлекательности потеряет.

А пока выборы в бундестаг в сентябре, ждем в Москве лидера «Альтернативы для Германии».