Премьер-министром Франции назначен Эдуард Филипп

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны мэра города Гавр и депутата Национального собрания от партии «Республиканцы» Эдуарда Филиппа.

«Президент принял решение назначить Эдуарда Филиппа премьер-министром. Поручил ему сформировать правительство», — сообщил представитель Елисейского дворца Алекси Колер. Официальная церемония передачи полномочий от Бернара Казнева Филиппу состоится сегодня.

Макрон в воскресенье вступил в должность президента Франции. На торжественной церемонии он пообещал французам вернуть им уверенность в себе и обеспечить защиту.