Маккейн: Путин является главной угрозой мировой безопасности

Сенатор-республиканец Джон Маккейн считает российского президента Владимира Путина «главной и самой серьезной угрозой» мировой безопасности, даже большей, чем запрещенное в России «Исламское государство». Такое мнение он высказал в интервью ABC.

Маккейн уточнил, что считает деяния ИГ по-настоящему ужасными, но «именно русские пытаются и пытались уничтожить сами основы демократии за счет изменения исхода американских выборов». Из этого он делает вывод, что именно Путин и русские – «самый серьезный вызов», с каким мы сталкиваемся. Сенатор уверен, что Россия продолжает вмешиваться в избирательные процессы в других государствах, например, Францию.

21 мая в интервью Fox News Маккейн назвал российского министра иностранных дел Сергея Лаврова «марионеткой бандита и убийцы», «пропагандистом и приспешником» Путина. Он также заявил, что Лаврову нечего было делать в Овальном кабинете, где тот ранее встречался с президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков заявил тогда, что сенатор скатывается на оскорбления «за гранью приличия и за гранью того тона, который приличествовал бы государственному деятелю, тем более такой страны, как США».