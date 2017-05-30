Городские власти в США развернули кампанию за импичмент Трампу

Городские власти в США пытаются оказать давление на своих представителей в Конгрессе, чтобы начать процедуру импичмента президенту страны Дональду Трампу, пишет Politico. Инициировать ее может лишь Палата представителей по рекомендации юридического комитета.

Бруклин стал десятым городом, подписавшим резолюцию о необходимости импичмента. В штате Массачусетс инициативу уже подержали Кембридж, Амхерст, Леверетт. Второй оппозиционный штат – Калифорния. В США импичмент поддерживают городские власти Лос-Анджелеса, Ричмонда, Чикаго. Представитель последнего Аймеа Павар считает Трампа «расистом, ксенофобом и шовинистом».

«Мы призываем членов Конгресса поддержать и запустить процесс импичмента в Палате представителей », - говорит Бонифаз. Его группа разработала сайт impeachdonaldtrumpnow.org, дающий местным сластям советы для принятия решения об импичменте.

Конституция США предполагает, что президент может быть отстранен от должности по обвинению в госизмене, взяточничестве и других серьезных преступлениях и правонарушениях.