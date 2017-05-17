Конгрессмен призвал начать процедуру импичмента в отношении Трампа

Демократ от американского штата Техас Эл Грин стал первым конгрессменом, выступившим за начало процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

«Это моя позиция. Это то, во что я верю. Это то, чего я придерживаюсь. Президент должен быть подвергнут импичменту», - приводит слова Грина американский телеканал CNN.

Ранее Грин распространил заявление, в котором, в частности, написал: «Президент Трамп не выше закона. Он совершил деяние, подпадающее под импичмент, и должен быть привлечен к ответственности. Если поступить иначе, то это приведет к тому, что ряд американцев потеряют уважение и прекратят следовать нашим социальным нормам».

«Президент Трамп совершил деяние, за которое он должен быть привлечен к ответственности палатой представителей [конгресса США]. Это деяние заключается в создании помех законному расследованию связей кампании президента [Трампа] и российским влиянием на выборы президента 2016 г. Ответственность президента, как известно из конституции, - это импичмент», - отметил Грин.