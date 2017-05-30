Усманов пригрозил Навальному новыми исками

Пресс-служба Алишера Усманова прокомментировала видеоролик Алексея Навального, в котором он выступил с обвинениями в адрес бизнесмена. Об этом пишет РБК.

В пресс-службе отметили «комедийный талант в жанре stand up comedy» Навального и заявили, что расследования оппозиционера «напоминают сценарии юмористического шоу средней руки».

Представители бизнесмена пообещали «отделить псевдоюридическую чушь от популистского пиара» и подготовить новые исковые заявления.

В пресс-службе Усманова не уточнили претензии к видеоролику Навального, отметив лишь «существенные неточности перевода как с английского, так и с русского языков» в представленных в видеоролике документах.

В апреле Усманов подал в суд на Навального и ФБК из-за расследования фонда о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменском на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб.

В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в рамках сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском.

Усманов также записал два видеоролика, в которых он обвинил Навального во вранье, а также в юридическом и исследовательском непрофессионализме. Бизнесмен отметил, что источником его состояния не были ни залоговые аукционы, ни бесплатные активы, подчеркивал, что платит налоги именно в России – 2,7 млрд руб. за 2016 г. и около $500 млн за последние 10 лет, и отверг обвинения во взяточничестве.

Сегодня Люблинский районный суд Москвы рассматривает по существу иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к политику Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Судья Люблинского суда Марина Васина запретила вести видеосъемку и видеотрансляцию процесса. Усманов на заседании не присутствует, его интересы представляет адвокат Генрих Падва.