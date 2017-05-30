Вестминстерский дворец открылся через неделю после теракта в Манчестере

Вестминстерский дворец вновь открылся для посетителей после того, как он некоторое время был закрыт из-за теракта в Манчестере.

24 мая британская полиция рекомендовала закрыть для посещения Вестминстерский дворец. «Все экскурсии, мероприятия и торжественные банкеты будут немедленно отменены. Это распоряжение будет оставаться в силе до того момента, пока не будет изменена рекомендация», - говорилось в сообщении местной полиции.

Как отмечается в коммюнике британского парламента, доступ посетителей восстановлен, однако им предстоит «пройти через усиленные меры безопасности».

Взрыв в Манчестере произошел вечером 22 мая на стадионе «Манчестер-арена», где проходил концерт певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены.